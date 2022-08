"Tutto così incredibile": i segreti di Giove nel telescopio Webb (Di martedì 23 agosto 2022) Il telescopio Webb ha catturato immagini senza precedenti di Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare: ecco cosa è stato scoperto e lo stupore degli scienziati Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 agosto 2022) Ilha catturato immagini senza precedenti di, il pianeta più grande del Sistema Solare: ecco cosa è stato scoperto e lo stupore degli scienziati

elio_vito : Non sorprende e non inganna la Pravda contro Fratelli d’Italia. La Russia di Putin lo deve a Lega e Forza Italia ch… - GianlucaVasto : Roma splende come non mai!!!! Ma solo sui giornali! In giro 'a munnezz' crea colline invalicabili. Ma governa un Pa… - CarloCalenda : Dalla prospettiva UE. La destra è divisa su tutto. Berlusconi è alleato con Letta. Meloni e Salvini sono suoi avver… - IndacoXD : 'Che peccato la foto un po' scure ma molto belle e sensuali. Ciao Marchino ??' - Non sono foto porno e non si deve v… - Mina_vagante1 : Ho visto solo ora le 4 stagioni di #KillingEve . Non so perché abbia atteso così tanto per farlo e ho già nostalgia… -