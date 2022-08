The Boys 4: Antony Starr ed Erik Kripke annunciano l'inizio delle riprese (Di martedì 23 agosto 2022) Antony Starr ed Erik Kripke annunciano l'inizio delle riprese della quarta stagione di The Boys rivelando il titolo del primo episodio. Le riprese di The Boys 4 sono già in corso, come conferma l'interprete di Patriota Antony Starr. L'attore ha pubblicato sui social media una foto del cast della serie Prime Video all'epoca delle riprese della prima stagione (2018-2019) accompagnata dalla scritta "Stagione uno. Tanto tempo fa. stagione quattro, si comincia :)". La foto pubblicata da Antony Starr ritrae Black Noir (Nathan Mitchell), Patriota (Starr), Queen Maeve (Dominique McElligott), ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 agosto 2022)edl'della quarta stagione di Therivelando il titolo del primo episodio. Ledi The4 sono già in corso, come conferma l'interprete di Patriota. L'attore ha pubblicato sui social media una foto del cast della serie Prime Video all'epocadella prima stagione (2018-2019) accompagnata dalla scritta "Stagione uno. Tanto tempo fa. stagione quattro, si comincia :)". La foto pubblicata daritrae Black Noir (Nathan Mitchell), Patriota (), Queen Maeve (Dominique McElligott), ...

CaputoItalo : evidenzia LIBRI a cura di Stefano Donno: Boys run the riot. Vol. 2 di Keito Gaku e con la ... - ValentinaDAmic4 : The Boys 4: Antony Starr ed Erik Kripke annunciano l'inizio delle riprese - - mariaannareese : @svenmacoyschmid HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAAHHAAHAHHAHA CORRECTION ALL BOYS ARE THE… - Samdra_Dee : Amo a Giovana Antonelli em The Boys kkkkkk - chato_elpaco : una noche tranquila, me n the boys -