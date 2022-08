Sintesi e gol della Samp (Di martedì 23 agosto 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 22/08/2022 Agire alle 22:48 est La Samp ferma la squadra di Allegri, che ha avuto un’altra notte molto grigia Kostic esordisce ei bianconeri accusano la perdita di “spaghetti” Di María Questa volta la legge del minimo sforzo non ha aiutato la Juventus Massimiliano Allegriche ha perso i primi punti della stagione contro Marassi contro la Samp, che avrebbe potuto benissimo vincere se avesse sfruttato una delle sue occasioni. SAM JUV FORMAZIONI Sampdoria Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (Murru, 72?); Rincón (Verre, 67?), Vieira (Depaoli, 77?); Leris, Sabiri, Djuricic (Villa, 72?); Caputo (Quagliarella, 77?). Juve Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro (De Sciglio, 45?); McKennie (Miretti, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 23 agosto 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 22/08/2022 Agire alle 22:48 est Laferma la squadra di Allegri, che ha avuto un’altra notte molto grigia Kostic esordisce ei bianconeri accusano la perdita di “spaghetti” Di María Questa volta la legge del minimo sforzo non ha aiutato la Juventus Massimiliano Allegriche ha perso i primi puntistagione contro Marassi contro la, che avrebbe potuto benissimo vincere se avesse sfruttato una delle sue occasioni. SAM JUV FORMAZIONIdoria Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (Murru, 72?); Rincón (Verre, 67?), Vieira (Depaoli, 77?); Leris, Sabiri, Djuricic (Villa, 72?); Caputo (Quagliarella, 77?). Juve Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro (De Sciglio, 45?); McKennie (Miretti, ...

