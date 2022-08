Simeone saluta l’Hellas Verona: “Grazie per avermi dato tutto” (Di martedì 23 agosto 2022) Il 18 agosto è iniziata ufficialmente l’era di Giovanni Simeone al Napoli, con il consueto tweet di benvenuto del presidente De Laurentiis. Il Cholito ha preso il posto di Andrea Petagna, passato al Monza, da cui erediterà il ruolo di vice-Osimhen. L’ormai ex Hellas Verona è stato protagonista di una stagione clamorosa nell’ultimo campionato di Serie A, in cui ha messo a segno 17 reti senza rigori. Simeone ha affidato ai suoi canali ufficiali social il saluto affettuoso verso la sua ex squadra, ringraziata calorosamente: FOTO: Getty – Simeone Hellas Verona“Caro Verona, cari gialloblù. Dopo alcuni giorni intensi, volevo ringraziarvi per ogni momento vissuto insieme e ogni dimostrazione di affetto che mi avete dato durante l’anno. Ho trovato una ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 23 agosto 2022) Il 18 agosto è iniziata ufficialmente l’era di Giovannial Napoli, con il consueto tweet di benvenuto del presidente De Laurentiis. Il Cholito ha preso il posto di Andrea Petagna, passato al Monza, da cui erediterà il ruolo di vice-Osimhen. L’ormai ex Hellasè stato protagonista di una stagione clamorosa nell’ultimo campionato di Serie A, in cui ha messo a segno 17 reti senza rigori.ha affiai suoi canali ufficiali social il saluto affettuoso verso la sua ex squadra, ringraziata calorosamente: FOTO: Getty –Hellas“Caro, cari gialloblù. Dopo alcuni giorni intensi, volevo ringraziarvi per ogni momento vissuto insieme e ogni dimostrazione di affetto che mi avetedurante l’anno. Ho trovato una ...

