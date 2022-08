(Di martedì 23 agosto 2022) Lache ha fatto più scalpore nelle ultime ore, quella che nonmairicevere e che riguardae la Formula 1. È un inevitabileun nome che rimanda a un altro: Ferrari, entrambi evocano uno scenario sportivo tra i più significativi della Storia del nostro Paese, la Formula 1 quella bella, quella che negli anni Novanta ci ha fatto sognare. Di recente i fan di questa storia e del suo protagonista si sono trovati ad apprendere una, uninaspettato. Ecco cosa è successo. Non solo gli appassionati di Formula 1 ma anche coloro che non seguono lo sport ricordano con affetto e conoscono il mito di Michael. Perché le leggende le conoscono tutti, e lui è ...

Fortementein.com

Sul casco la GoPro che avrebbe filmato ilincidente . Successivamentefu portato all'ospedale di Grenoble, quindi fu operato alla testa. Da quel giorno, di fatto, sulle sue ...Chi non l'ha sfruttato è stato Mick: aveva superato la Q3, ma il suo tempo è stato ...Nicholas Latifi, lontano da tutti come nelle due sessioni libere del venerdì. Sabato 23 ... Schumacher, è un drammatico addio: la notizia che non avremmo mai voluto sentire Si sta delineando il calendario dei numerosi eventi che andranno a comporre il programma della sesta edizione dell’Historic Minardi Day, che si svolgerà all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrar ...Tutti attendono con trepidazioni novità sulle condizioni di Michael Schumacher: gli ultimi aggiornamenti sono veramente scioccanti.