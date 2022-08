Russia, l’autorità delle comunicazioni impone: “Stop alla diffusione di libri Lgbt+” (Di martedì 23 agosto 2022) La crociata del governo russo contro la comunità Lgbt+ non si ferma. Un esempio erano state le dichiarazioni, tempo fa, di Apti Alaudinov, il capo del battaglione ceceno Akhmat impegnato nell’invasione Ucraina, che aveva precisato di “combattere una guerra santa contro il mondo Lgbt e l’Anticristo dei pervertiti“. Una battaglia che va avanti da anni, fatta di omofobia, di minacce, di divieti a tutti quei comportamenti (che qualcuno in Italia definirebbe “deviati”) sessuali che non rientrano nell’eteronormatività più pura. Vietato diffondere libri Lgbt+ Manifestanti Lgbt+ sfilano con le bandiere arcobaleno nella Piazza Rossa a MoscaL’ultimo atto, in ordine temporale, di questo scontro vede protagonista la Roskomnadzor, l’autorità per le comunicazioni in Russia, ha ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 23 agosto 2022) La crociata del governo russo contro la comunitànon si ferma. Un esempio erano state le dichiarazioni, tempo fa, di Apti Alaudinov, il capo del battaglione ceceno Akhmat impegnato nell’invasione Ucraina, che aveva precisato di “combattere una guerra santa contro il mondo Lgbt e l’Anticristo dei pervertiti“. Una battaglia che va avanti da anni, fatta di omofobia, di minacce, di divieti a tutti quei comportamenti (che qualcuno in Italia definirebbe “deviati”) sessuali che non rientrano nell’eteronormatività più pura. Vietato diffondereManifestantisfilano con le bandiere arcobaleno nella Piazza Rossa a MoscaL’ultimo atto, in ordine temporale, di questo scontro vede protagonista la Roskomnadzor,per lein, ha ...

