Renzo Rosso | la storia dell’imprenditore raccontata attraverso luoghi del cuore

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 23 agosto 2022) Life&People.it Ognuno di noi ha i propridel: a volte possono essere le spiagge dove abbiamo passato le nostre estati indimenticabili, altre volte la casa dei nonni, altre ancora le città che abbiamo scelto per i nostri viaggi di nozze. Anche, l’imprenditore fondatore di Diesel, è particolarmente affezionato ad alcune mete nello specifico,speciali che ci aiutano in qualche modo a tratteggiare la suae la sua personalità imprenditoriale.è indissolubilmente legato all’Italia Ad una prima lettura, potrebbe apparire scontato che il luogo dell’anima per eccellenza disia proprio il paese che ne ha dato i natali. Eppure, dietro al rapporto che ...