"L'obbligo scolastico...". E Letta raccoglie fischi a Rimini (Di martedì 23 agosto 2022) Le proposte di Letta: scuola d'infanzia obbligaria e obbligo scolastico fino alla maturità. E la platea del Meeting di Rimini si infuria Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 agosto 2022) Le proposte di: scuola d'infanzia obbligaria efino alla maturità. E la platea del Meeting disi infuria

paolabardelle : RT @dariodangelo91: Enrico #Letta contestato da una parte della platea del #meetingRimini alla proposta di allungare l'obbligo scolastico f… - 58_luigina : Aumento dell'obbligo scolastico, Letta fischiato al Meeting di Rimini. Poi gli applausi - infoitinterno : Meeting di Rimini, Meloni (FdI): “Sì ad aumento stipendi docenti”. Letta (Pd) propone obbligo scolastico fino a 18… - FraGiova1 : Letta: obbligo scolastico fino alla maturità (fischiato); Meloni: liceo del made in Italy (applausi). My country in a nutshell. - Mauro73432329 : -