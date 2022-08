JUVENTUS | É MASSIMILIANO ALLEGRI L’ARTEFICE DEI PROBLEMI BIANCONERI?

Leggi su sportnews.snai

(Di martedì 23 agosto 2022) “Vogliamo una, all’altezza della sua storia”. Furono queste le sonore parole ribattute dai dirigenti della Vecchia Signora allo start del campionato di serie A. Ma la squadra bianconera, vista nella serata di ieri è stata troppo brutta per poterla descrivere. Lenta, compassata, ritmo basso e passaggi all’indietro. Novanti minuti di gioco senza costruire un’azione pericolosa o un tiro in porta; un attaccante di spessore come Dusan Vlahovic abbandonato all’esilio e al suo triste destino (pochi i palloni toccati in tutta la partita). Ma facciamo un passo indietro. Torniamo alla conferenza stampa dialla vigilia della gara, la quale è stata una situazione grottesca e allo stesso tempo superficiale. “Tiro la moneta, se esce gatto gioca Gatti, se esce cane gioca Rugani”. In questa ottica di superficialità ...