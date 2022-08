Il vaiolo delle scimmie è un rischio per tutti (Di martedì 23 agosto 2022) Appena una settimana fa ho elencato alcune delle acquisizioni consolidate più importanti che riguardano il virus del vaiolo delle scimmie. Ho sottolineato come, nonostante l’attuale pandemia si sia originata nella comunità MSM in occasione di eventi ad alta promiscuità che hanno favorito il contatto fisico prolungato e ravvicinato fra i portatori e un ampio bacino di altri individui, non è da attendersi che il virus rimanga confinato nella comunità omosessuale. È necessario oggi riportare un ulteriore elemento che rafforza questa conclusione, dimostrando come il focalizzarsi sul comportamento sessuale e sulla comunità omosessuale sarebbe un errore imperdonabile nell’impostare le misure di contenimento necessarie. Come sappiamo, sia in Africa che al di fuori di quel continente è stato da tempo dimostrato, in ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 23 agosto 2022) Appena una settimana fa ho elencato alcuneacquisizioni consolidate più importanti che riguardano il virus del. Ho sottolineato come, nonostante l’attuale pandemia si sia originata nella comunità MSM in occasione di eventi ad alta promiscuità che hanno favorito il contatto fisico prolungato e ravvicinato fra i portatori e un ampio bacino di altri individui, non è da attendersi che il virus rimanga confinato nella comunità omosessuale. È necessario oggi riportare un ulteriore elemento che rafforza questa conclusione, dimostrando come il focalizzarsi sul comportamento sessuale e sulla comunità omosessuale sarebbe un errore imperdonabile nell’impostare le misure di contenimento necessarie. Come sappiamo, sia in Africa che al di fuori di quel continente è stato da tempo dimostrato, in ...

