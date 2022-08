Gamescom 2022 | tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Leggi su tuttotek

(Di martedì 23 agosto 2022) Questa sera si è tenuta l’Openingdellae in questo articolo potrete trovareglie i giochi mostrati durante l’evento Laha finalmente inizio e per l’occasione Geoff Keighley ha organizzato un evento degno di questo nome. Per inaugurare la fiera infatti si è tenuta l’Opening, un grande show dove i videogiocatori hanno avuto l’opportunità di vedere in azione tanti titoli molto attesi e di assistere a diverse world premiere. Nonperò hanno avuto modo di seguire la prima presentazione dellain diretta e per aiutarli a recuperarla in maniera comoda abbiamo deciso di scrivere questo ...