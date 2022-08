"Fino a quando bisogna restare a scuola". Letta, bordata di fischi a Rimini, imbarazzo totale | Video (Di martedì 23 agosto 2022) "Dobbiamo rendere obbligatoria la scuola d'infanzia, che oggi non è obbligatoria. E poi dobbiamo allungare l'obbligo scolastico Fino alla maturità. Sono due scelte importanti, fondamentali...". Queste parole di Enrico Letta al Meeting di Rimini, dove era ospite assieme ad altri leader politici, hanno scatenato una reazione parecchio arrabbiata in sala. Molti i fischi contro il leader del Pd. La platea evidentemente non ha apprezzato l'intervento e la natura delle sue proposte. Nonostante i fischi, Letta ha provato ad andare avanti, motivando la sua proposta: "Allungare l'obbligo scolastico lo considero assolutamente fondamentale, così come far sì che le scuole d'infanzia siano qualcosa che viene dato alle nostre famiglie con la gratuità che è necessaria. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) "Dobbiamo rendere obbligatoria lad'infanzia, che oggi non è obbligatoria. E poi dobbiamo allungare l'obbligo scolasticoalla maturità. Sono due scelte importanti, fondamentali...". Queste parole di Enricoal Meeting di, dove era ospite assieme ad altri leader politici, hanno scatenato una reazione parecchio arrabbiata in sala. Molti icontro il leader del Pd. La platea evidentemente non ha apprezzato l'intervento e la natura delle sue proposte. Nonostante iha provato ad andare avanti, motivando la sua proposta: "Allungare l'obbligo scolastico lo considero assolutamente fondamentale, così come far sì che le scuole d'infanzia siano qualcosa che viene dato alle nostre famiglie con la gratuità che è necessaria. ...

