Emerson Palmieri, visite mediche e firma col West Ham (Di martedì 23 agosto 2022) Emerson Palmieri è pronto a legarsi al West Ham United. Secondo Sky Sports, il terzino sinistro italo - brasiliano, in queste ore, viene sottoposto alle visite mediche di rito prima della firma del ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022)è pronto a legarsi alHam United. Secondo Sky Sports, il terzino sinistro italo - brasiliano, in queste ore, viene sottoposto alledi rito prima delladel ...

West Ham, attesa per la chiusura dell'affare Emerson Palmieri Commenta per primo Emerson Palmieri è vicinissimo a diventare il terzo italiano nell'attuale rosa del West Ham : come riportato da Sky Sports , il terzino sinistro sta svolgendo le visite mediche. Per il giocatore si ...