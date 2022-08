**Elezioni: Conte su video stupro, 'cara Giorgia così proprio no, sei donna e madre'** (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Giuseppe Conte torna ad attaccare Giorgia Meloni sulla vicenda del video dello stupro a Piacenza. Da quel video, dice l'ex premier, "sono rimasto inorridito, io non sono intervenuto, mi sono astenuto, e anche la polemica politica che ne è conseguito. Quella sofferenza, quella sofferenza quelle grida al centro di una campagna elettorale: non è possibile, non è un segno di civiltà". "Io dico: cara Giorgia, tu che sei intervenuta a postare quel video e hai portato tutta la tua visibilità, tu sei una donna, sei una madre, sei una cristiana -dice Conte ricalcando il celebre discorso della leader di Fdi nel discorso dell'ottobre 2019 dal palco del centrodestra unito - ma non hai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Giuseppetorna ad attaccareMeloni sulla vicenda deldelloa Piacenza. Da quel, dice l'ex premier, "sono rimasto inorridito, io non sono intervenuto, mi sono astenuto, e anche la polemica politica che ne è conseguito. Quella sofferenza, quella sofferenza quelle grida al centro di una campagna elettorale: non è possibile, non è un segno di civiltà". "Io dico:, tu che sei intervenuta a postare quele hai portato tutta la tua visibilità, tu sei una, sei una, sei una cristiana -dicericalcando il celebre discorso della leader di Fdi nel discorso dell'ottobre 2019 dal palco del centrodestra unito - ma non hai ...

