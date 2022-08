Elezioni: Conte, 'governo intervenga su rincari, stop a Iva e 9 mld da extraprofitti' (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "In queste ore le altre forze politiche si stanno accorgendo che gli italiani non riescono a pagare le bollette. Noi lo stiamo dicendo da tempo, stiamo dicendo che occorre un prezzo al tetto del gas dallo scorso febbraio e il governo ci ha ignorato. Adesso il governo deve assolutamente recuperare 9 mld di extraprofitti da parte di quelle aziende che hanno speculato e si sono arricchite durante l'emergenza e anche occorre assolutamente azzerare l'Iva quanto meno sui beni di prima necessità: sono le misure più urgenti". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, dichiarando all'ingresso della sede del partito in via di Campo Marzio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "In queste ore le altre forze politiche si stanno accorgendo che gli italiani non riescono a pagare le bollette. Noi lo stiamo dicendo da tempo, stiamo dicendo che occorre un prezzo al tetto del gas dallo scorso febbraio e ilci ha ignorato. Adesso ildeve assolutamente recuperare 9 mld dida parte di quelle aziende che hanno speculato e si sono arricchite durante l'emergenza e anche occorre assolutamente azzerare l'Iva quanto meno sui beni di prima necessità: sono le misure più urgenti". Così il leader del M5S, Giuseppe, dichiarando all'ingresso della sede del partito in via di Campo Marzio.

