**Elezioni: Calenda su prof 'orsiniana', 'nostro errore non aver verificato post'** (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "La signora in questione è stata segnalata dal territorio, è un'insegnante e giornalista impegnata nel sociale a Caserta. errore nostro non aver verificato i post su politica estera. Me ne assumo la responsabilità. Stiamo gestendo la cosa". Così Carlo Calenda su twitter a proposito della professoressa Stefania Modestino D'Angelo, candidata di Azione in Campania, per il caso scatenato dai suoi post filo Putin e 'orsiniani' su Fb. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "La signora in questione è stata segnalata dal territorio, è un'insegnante e giornalista impegnata nel sociale a Caserta.nonsu politica estera. Me ne assumo la responsabilità. Stiamo gestendo la cosa". Così Carlosu twitter a proposito dellaessoressa Stefania Modestino D'Angelo, candidata di Azione in Campania, per il caso scatenato dai suoifilo Putin e 'orsiniani' su Fb.

Adnkronos : ”Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è irrispettoso”. - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di Azione Carlo Calenda: 'Il Pd tornerà dai Cinque Stelle dopo 5 minuti - e su Renzi dich… - Linkiesta : La surreale guerra del Pd per perdere le elezioni e dare la colpa a Renzi e Calenda I democratici di Letta diventa… - MichesVioleta : #Calenda e #Renzi ma che state combinando ? Come si fa a convincere parenti e amici che il #TerzoPolo è la scelta… - CateniAndrea : #sondaggio #ElezioniPolitiche2022 #Letta #Meloni #Calenda #Conte. Rilevazione 18 agosto. Realizzato da Termometro p… -