DURANT E I NETS HANNO FATTO PACE | BROOKLYN PUNTA AL TITOLO

(Di martedì 23 agosto 2022) Aveva tutta l’aria di voler essere una resa dei conti: da una parte Joe Tsai, Steve Nash e Sean Marks, rispettivamente proprietario, allenatore e general manager di franchigia. Dall’altra Kevine il suo agente Rich Kleiman, riuniti attorno a un tavolo per decidere una volta per tutte cosa ne sarebbe stato del futuro deie di ciò per il quale erano stati pensati e costruiti negli ultimi tre anni. Un vero e proprio scontro finale, non necessariamente però volto a rompere definitivamente un legame che nelle ultime settimane è andato parecchio in crisi, a partire dalla richiesta didi essere tradato per presunte incompatibilità con il coaching staff. Alla fine però, come nelle migliori famiglie, una volta lavati i panni sporchi è tornato il sereno: KD resterà ancora nella grande mela, convinto ...