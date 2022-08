Draghi a Zelensky: "Siamo con voi. Liberare la Crimea fa parte della lotta per l'Ucraina" (Di martedì 23 agosto 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto al summit internazionale "Crimea Platform", lanciato lo scorso anno dalla presidenza Ucraina e aperto oggi pomeriggio dal discorso del presidente dell'Ucraina Zelenskyy. Giunto alla sua seconda edizione, al vertice partecipano in videoconferenza più di 50 rappresentanti di stati stranieri. Ecco l'intervento del premier tradotto in italiano. Presidente Zelensky, Colleghe e colleghi, Nel secondo anniversario della Piattaforma internazionale per la Crimea, desidero esprimere il fermo sostegno dell'Italia a questa iniziativa e all'Ucraina.L'occupazione della penisola di Crimea da parte della ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 23 agosto 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, è intervenuto al summit internazionale "Platform", lanciato lo scorso anno dalla presidenzae aperto oggi pomeriggio dal discorso del presidente dell'y. Giunto alla sua seconda edizione, al verticecipano in videoconferenza più di 50 rappresentanti di stati stranieri. Ecco l'intervento del premier tradotto in italiano. Presidente, Colleghe e colleghi, Nel secondo anniversarioPiattaforma internazionale per la, desidero esprimere il fermo sostegno dell'Italia a questa iniziativa e all'.L'occupazionepenisola dida...

