Calciomercato Torino: Zaza al Parma? Il problema è l’ingaggio (Di martedì 23 agosto 2022) Calciomercato Torino, Zaza è in uscita e su di lui c’è l’interesse del Parma: a spaventare gli emiliani però sono le richieste del giocatore Il Torino è al lavoro sul Calciomercato non solo per le entrate, ma anche per quanto riguarda i giocatori fuori dal progetto di Juric. Uno di questi è Simone Zaza: l’attaccante, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma potrebbe essere il sostituto di Adrian Benedyczak, in uscita verso il Bari. L’unico dubbio dei ducali è l’ingaggio del calciatore, troppo alto per un club di Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022)è in uscita e su di lui c’è l’interesse del: a spaventare gli emiliani però sono le richieste del giocatore Ilè al lavoro sulnon solo per le entrate, ma anche per quanto riguarda i giocatori fuori dal progetto di Juric. Uno di questi è Simone: l’attaccante, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dipotrebbe essere il sostituto di Adrian Benedyczak, in uscita verso il Bari. L’unico dubbio dei ducali èdel calciatore, troppo alto per un club di Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

