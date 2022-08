Basket: Durant ritira la richiesta di cessione, resta ai Brooklyn Nets (Di martedì 23 agosto 2022) New York, 23 ago. - (Adnkronos) - Dopo un incontro avvenuto a Los Angeles tra i membri più importanti dei Brooklyn Nets, Kevin Durant ha deciso di continuare la sua avventura con la franchigia newyorkese, ritirando di fatto la sua richiesta di essere ceduto. Ad annunciarlo è stata la stessa squadra attraverso un comunicato affidato alle parole del General Manager Sean Marks: "Steve Nash e io, insieme a Joe Tsai e Clara Wu Tsai, abbiamo incontrato Kevin Durant e Rich Kleiman ieri a Los Angeles. Abbiamo deciso di continuare la nostra partnership. Ci concentreremo sulla pallacanestro con un obiettivo comune in mente: costruire una franchigia duratura che porti un titolo a Brooklyn". Durant quindi onorerà i quattro anni di contratto rimanenti sul suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) New York, 23 ago. - (Adnkronos) - Dopo un incontro avvenuto a Los Angeles tra i membri più importanti dei, Kevinha deciso di continuare la sua avventura con la franchigia newyorkese,ndo di fatto la suadi essere ceduto. Ad annunciarlo è stata la stessa squadra attraverso un comunicato affidato alle parole del General Manager Sean Marks: "Steve Nash e io, insieme a Joe Tsai e Clara Wu Tsai, abbiamo incontrato Kevine Rich Kleiman ieri a Los Angeles. Abbiamo deciso di continuare la nostra partnership. Ci concentreremo sulla pallacanestro con un obiettivo comune in mente: costruire una franchigia duratura che porti un titolo a".quindi onorerà i quattro anni di contratto rimanenti sul suo ...

IlCavMilanista : RT @sportface2016: Basket #Nba, anche i #MemphisGrizzlies si inseriscono nella corsa a Kevin #Durant - Capolii21 : Ben Simmons che non tocca un pallone da basket da 1 anno, Irving che è un malato di mente e Durant scazzato 8 seed… - sportface2016 : Basket #Nba, anche i #MemphisGrizzlies si inseriscono nella corsa a Kevin #Durant - ImRatsome : Fermo non mi frega un cazzo del basket. Voglio la maglia di Durant city edition con l’orso dai #NBArts - rprat75 : @vinci3375 @monacogabriele0 avendolo seguito da cronista per lavoro ai Warriors conosco i danni che ha fatto in spo… -