Ape Sociale 2022: cos'è, come funziona, a ch spetta e requisiti

Ape Sociale. cos'è e come funziona? Iniziamo innanzitutto col dire che si tratta di un'indennità che l'Inps eroga ai soggetti che hanno compiuto almeno 63 anni e che non sia già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. Per accedere alla misura, vi sono tutta una serie di requisiti da rispettare. Vediamoli insieme.

A chi si rivolge l'Ape Sociale 2022?

come anticipato, per poter beneficiare della misura occorre aver compiuto almeno 63 anni e non essere titolari di pensione diretta, né in Italia né all'estero. Nella fattispecie, la misura erogata dall'Inps è però destinata alla seguente platea di ...

