Viserys Targaryen, chi è il re di House of the Dragon (Di lunedì 22 agosto 2022) interpretato da Paddy Considine nella serie tv prequel de Il Trono di Spade. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 22 agosto 2022) interpretato da Paddy Considine nella serie tv prequel de Il Trono di Spade. Tvserial.it.

spartiato82 : Viserys I Targaryen aveva regnato per ventisei anni, nell'era più prospera della storia dei Sette Regni, ma seminan… - caprstone : non viserys che dice i targaryen senza draghi sono solo persone normali e poi racconta di come i suoi antenati abbi… - GianlucaOdinson : House of the Dragon: George R.R. Martin preferisce la versione di Viserys della serie a quella del suo romanzo… - badtasteit : #Houseofthe Dragon: George R.R. Martin preferisce la versione di #ViserysTargaryen della serie rispetto a quella de… - infoitcultura : House of The Dragon, Paddy Considine è Viserys Targaryen -