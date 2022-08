Una guerra per il trono (senza esclusione di colpi): in tv debutta House of the Dragon (Di lunedì 22 agosto 2022) Finalmente debutta in tv la serie prequel a Il trono di Spade. Il primo episodio - già disponibile su NowTv - convince e supera ogni aspettativa Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Finalmentein tv la serie prequel a Ildi Spade. Il primo episodio - già disponibile su NowTv - convince e supera ogni aspettativa

