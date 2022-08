Ultime Notizie Roma del 22-08-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 agosto 2022)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio prosegue la corsa prezzo del gas al mercato di Amsterdam che continua a macinare record su record ora scambiato €280 al megawattora ai contratti futures settembre Balzano oltre il 15 e 5% secondo gli analisti è la conseguenza del nuovo stop al flusso sul gasdotto Nord stream annunciato dalla compagnia russa gazprom la concentrazione delle scadenze fiscali senza incorrere in maggiorazione Se è puntuale nei pagamenti fanno della giornata di oggi lunedì 22 agosto Un vero e proprio TAC dei la legge prevede infatti che tempi menti fiscali versamenti scadenza il primo del mese possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione il 20 agosto però è caduto di sabato per questo tutto è slittato ad oggi lunedì 22 agosto 168 i pagamenti In scadenza ...