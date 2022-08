Serie A, le statistiche del CIES: un’esclusione eccellente dalle prime quattro! (Di lunedì 22 agosto 2022) Lo sappiamo: le statistiche piacciono poco, soprattutto se sono buttate sul piatto senza contesto. Tuttavia le previsioni del CIES, il Centro Internazionale di Studi Sportivi, meritano l’attenzione che c’è dietro gli studi dell’istituto francese. Come ogni anno, il Football Osservatory ha reso note le proprie previsioni inerenti ai 23 campionati europei di massima Serie. Queste previsioni sono basate su statistiche e algoritmi matematici che vanno ad analizzare le prestazioni nelle due stagioni precedenti, l’esperienza del calciatori attuali e le spese sul mercato dei club. Insomma un calcolo lontano dall’algoritmo di Caressa per intenderci. FOTO: Getty – Inter-Serie A-CIES Per ciò che riguarda la Serie A ci sono delle soprese. Il nostro campionato è l’unico a ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 22 agosto 2022) Lo sappiamo: lepiacciono poco, soprattutto se sono buttate sul piatto senza contesto. Tuttavia le previsioni del, il Centro Internazionale di Studi Sportivi, meritano l’attenzione che c’è dietro gli studi dell’istituto francese. Come ogni anno, il Football Osservatory ha reso note le proprie previsioni inerenti ai 23 campionati europei di massima. Queste previsioni sono basate sue algoritmi matematici che vanno ad analizzare le prestazioni nelle due stagioni precedenti, l’esperienza del calciatori attuali e le spese sul mercato dei club. Insomma un calcolo lontano dall’algoritmo di Caressa per intenderci. FOTO: Getty – Inter-A-Per ciò che riguarda laA ci sono delle soprese. Il nostro campionato è l’unico a ...

