Scarpinato contro Nordio (Di lunedì 22 agosto 2022) di Michelangelo Russo Nelle ultime ore Roberto Scarpinato ha rilasciato un’intervista che lo candida, di diritto e per merito indiscutibile, al ruolo di potenziale Ministro della Giustizia nel futuro governo. E la Meloni, per mancanza di lucidità politica, ha segnato un clamoroso autogoal. Che comunque vadano le cose, anche in caso di una vittoria, mina già da adesso il futuro del suo possibile governo, qualora lei persistesse nella scelta di Carlo Nordio come Ministro della Giustizia. Meloni ha accusato la Sinistra di agitare lo spettro del fascismo per spaventare le masse; facendosi invece, lei in quattro, nel frattempo, per mandare segnali rassicuranti di moderazione ai deliri di Forza Italia e del grillismo. Sono stati segnali anche di apertura verso il mondo, operati con una accorta prudenza di argomentazioni che hanno evitato parole nello stile ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 agosto 2022) di Michelangelo Russo Nelle ultime ore Robertoha rilasciato un’intervista che lo candida, di diritto e per merito indiscutibile, al ruolo di potenziale Ministro della Giustizia nel futuro governo. E la Meloni, per mancanza di lucidità politica, ha segnato un clamoroso autogoal. Che comunque vadano le cose, anche in caso di una vittoria, mina già da adesso il futuro del suo possibile governo, qualora lei persistesse nella scelta di Carlocome Ministro della Giustizia. Meloni ha accusato la Sinistra di agitare lo spettro del fascismo per spaventare le masse; facendosi invece, lei in quattro, nel frattempo, per mandare segnali rassicuranti di moderazione ai deliri di Forza Italia e del grillismo. Sono stati segnali anche di apertura verso il mondo, operati con una accorta prudenza di argomentazioni che hanno evitato parole nello stile ...

