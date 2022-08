Rientro a scuola, niente mascherine in classe. Resta obbligo sui mezzi di trasporto, anche scolastico (Di lunedì 22 agosto 2022) Le mascherine non saranno più obbligatorie a scuola, da 1° settembre, per personale scolastico e studenti. Tuttavia, per i mezzi di trasporto, è ancora previsto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria FFP2. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 agosto 2022) Lenon saranno più obbligatorie a, da 1° settembre, per personalee studenti. Tuttavia, per idi, è ancora previsto l'di indossare dispositivi di protezione respiratoria FFP2. L'articolo .

