Rientro a scuola, Barbacci (Cisl): serve task force, basta scaricare sui presidi

"Vorremmo che l'anno scolastico iniziasse con tutte le indicazioni opportune e necessarie per poter dire che è un anno in sicurezza sia in termini di salute che di regolarità delle lezioni in presenza". Così all'ANSA il segretario della Cisl scuola, Ivana Barbacci sul prossimo inizio dell'anno scolastico e sulle misure previste

