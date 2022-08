Però Osimhen sbaglia troppi gol. Spalletti dovrà gestire una rosa ampia e di alta qualità (Di lunedì 22 agosto 2022) Cesare – Caro Guido grande vittoria del Napoli. Un Napoli straripante che ha dominato e controllato la partita senza correre alcun rischio in difesa. Ha rifilato 4 gol al Monza, tutti di ottima fattura e di cui un paio spettacolari. È chiaro che il tutto va dimensionato anche in base all’avversario perché il Monza è parso veramente poca cosa. Una squadra che ha cambiato tanti giocatori e che ha alcuni giocatori chiave ancora fuori come Cragno e Pessina. Guido – Caro Cesare nonostante quanto detto sul Monza non possiamo fare a meno, almeno per il momento, di entusiasmarci. E di prendere atto dello straordinario lavoro di De Laurentiis e di Giuntoli. Adesso ci divertiamo ancor più perché assistiamo al fenomeno che Flaiano chiamava lo sport preferito dagli italiani, correre in soccorso del vincitore. Ma dopo il disastro di Koulibaly in Premier dove sono le cassandre piangenti? E quanti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Cesare – Caro Guido grande vittoria del Napoli. Un Napoli straripante che ha dominato e controllato la partita senza correre alcun rischio in difesa. Ha rifilato 4 gol al Monza, tutti di ottima fattura e di cui un paio spettacolari. È chiaro che il tutto va dimensionato anche in base all’avversario perché il Monza è parso veramente poca cosa. Una squadra che ha cambiato tanti giocatori e che ha alcuni giocatori chiave ancora fuori come Cragno e Pessina. Guido – Caro Cesare nonostante quanto detto sul Monza non possiamo fare a meno, almeno per il momento, di entusiasmarci. E di prendere atto dello straordinario lavoro di De Laurentiis e di Giuntoli. Adesso ci divertiamo ancor più perché assistiamo al fenomeno che Flaiano chiamava lo sport preferito dagli italiani, correre in soccorso del vincitore. Ma dopo il disastro di Koulibaly in Premier dove sono le cassandre piangenti? E quanti ...

