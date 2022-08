Live ?Sampdoria-Juventus 0-0: Allegri si affida a Vlahovic (Di lunedì 22 agosto 2022) Sampdoria-Juventus chiude la seconda giornata di serie A: match che i bianconeri devono assolutamente vincere per non perdere terreno da Napoli, Inter e Roma appaiate in testa alla classifica a... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 agosto 2022)chiude la seconda giornata di serie A: match che i bianconeri devono assolutamente vincere per non perdere terreno da Napoli, Inter e Roma appaiate in testa alla classifica a...

ZonaBianconeri : RT @SportBuff1: Streaming LIVE e diretta tv: dove vederla ?? ?? Sampdoria vs Juventus #Sampdoria #Juventus >> - ZonaBianconeri : RT @LoVolante: SAMP - JUV LIVE REACTION! Seconda giornata di SERIE A - ZonaBianconeri : RT @LoVolante: Ascolta 'SAMP - JUV LIVE REACTION! Seconda giornata di SERIE A' di Paolo Pileggi Scrittore via #spreaker - SportBuff1 : Streaming LIVE e diretta tv: dove vederla ?? ?? Sampdoria vs Juventus #Sampdoria #Juventus >>… - Ftbnews24 : Sampdoria-Juventus: segui la Serie A in Diretta LIVE #SerieA -