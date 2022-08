Letta “Serve un tetto al prezzo dell' energia”

(Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo mettere, a livello nazionale, unalelettrica per un periodo straordinario per avere uncalmierato e non soffrire più dei tremendi aumenti che abbiamo oggi”. E' uno dei 5 punti proposti dal segretario del Pd, Enricocontro l'emergenza energetica, in un'intervista a Radio24.ritiene che “questo debba essere il tema principalea campagna elettorale, altrimenti alla finea campagna elettorale ci troveremo con aziende chiuse”. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

Ore 09:21 -: "Proposta in cinque punti contro il caro bollette.un tetto ai prezzi dell'energia" "Il prezzo dell'energia elettrica e del gas sono aumentati di più del mille per cento, ...Lo ha proposto il segretario del Pd, Enrico, per contrastare il caro energia, intervistato a 24 Mattino Estate su Radio24 da Maria Latella e Irene Zerbini. "Credo che questo debba essere il tema principale della campagna elettorale, altrimenti alla fine della campagna elettorale ci troveremo con aziende chiuse".