La rivoluzione più attesa nel mondo delle cripto. Cos'è il Merge di Ethereum (Di lunedì 22 agosto 2022) La data da segnare è il 15 settembre. Cambierà la blockchain della criptovaluta, il motore che muove gli asset digitali, rendendola più ecologia e popolare. Per la Ethereum Foundation sarà come sostituire il motore di un'astronave in volo, in corsa. Di cosa si tratta e quali... Leggi su repubblica (Di lunedì 22 agosto 2022) La data da segnare è il 15 settembre. Cambierà la blockchain dellavaluta, il motore che muove gli asset digitali, rendendola più ecologia e popolare. Per laFoundation sarà come sostituire il motore di un'astronave in volo, in corsa. Di cosa si tratta e quali...

ricpuglisi : Ed ecco il terzo candidato giovane del @pdnetwork @Marco_Sarra che fa gli auguri di Buon Anniversario alla Rivoluzi… - Giusepp76139632 : RT @Lorellastelle: 'la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo,ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in ma… - LuisaMaccari : RT @Lorellastelle: 'la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo,ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in ma… - ardigiorgio : @simonebaldelli Sono meritate. Sei stato davvero un rappresentate per me e per molti. Oltre che una certezza e una… - Carlo91470930 : RT @Lorellastelle: 'la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo,ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in ma… -