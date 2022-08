Kostic dal 1', torna Rabiot e Rugani titolare: la probabile formazione della Juve (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo il successo con il Sassuolo nella prima giornata, la Juventus, che chiuderà la seconda giornata, è attesa dal test Sampdoria: ecco la ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo il successo con il Sassuolo nella prima giornata, lantus, che chiuderà la seconda giornata, è attesa dal test Sampdoria: ecco la ...

michiimascia : @giuseppeJ1306 @Forzasuccesso non penso che giocheremo con una difesa a 3. Oltre alle smentite di allegri servirebb… - giuseppeJ1306 : @cmqalessia Preferisco Milik per una questione tattica perché avresti la doppia soluzione per ogni ruolo in pratica… - OdeonZ__ : Kostic dal 1' torna Rabiot e Rugani titolare: la probabile formazione della Juve - _solo_ros_ : @il_Sole_Nero @ilciccio67 @Vinz1285 Una volta difendevi i tuoi giocatori dalle critiche di tifosi avversari, ora de… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Sampdoria-Juventus, probabili formazioni: Rabiot e Kostic dal primo minuto, panchina per Quagliarella #Juventus #Juve #Al… -