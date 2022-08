Juve, scatta l’ora di Kostic: gli assist del serbo per innescare Vlahovic (Di lunedì 22 agosto 2022) La Juventus scende in campo questa sera per la sfida a Marassi contro la Sampdoria, scatta l’ora di Kostic La Juve scende in campo questa sera per la sfida a Marassi contro la Sampdoria, scatta l’ora di Kostic. L’infortunio di Di Maria spinge Allegri a puntare sul serbo. I suoi assist per innescare Vlahovic, l’attacco bianconero parla serbo. I bianconeri vogliono continuare sulla falsa riga della partita contro il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Lantus scende in campo questa sera per la sfida a Marassi contro la Sampdoria,diLascende in campo questa sera per la sfida a Marassi contro la Sampdoria,di. L’infortunio di Di Maria spinge Allegri a puntare sul. I suoiper, l’attacco bianconero parla. I bianconeri vogliono continuare sulla falsa riga della partita contro il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

