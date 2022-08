In Sicilia si rompe (definitivamente) l’asse tra Pd e 5 Stelle: nessun sostegno M5S a Chinnici (Di lunedì 22 agosto 2022) Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha annunciato in una riunione su Zoom con i 5Stelle Siciliani la rottura dell’alleanza col Pd nel contesto delle elezioni regionali 2022 in Sicilia. “In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”, queste le parole del leader pentastellato. Poi, in un post su facebook, l’ex Premier ha spiegato: “Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II. Nonostante questo, in Sicilia abbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Il presidente del Movimento 5Giuseppe Conte ha annunciato in una riunione su Zoom con i 5ni la rottura dell’alleanza col Pd nel contesto delle elezioni regionali 2022 in. “Inil Movimento 5correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”, queste le parole del leader pentastellato. Poi, in un post su facebook, l’ex Premier ha spiegato: “Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II. Nonostante questo, inabbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di ...

