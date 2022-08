Fabrizio | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 22 agosto 2022)deriva dal gentilizio latino Fabricius, tipico della gens Fabricia, ricordato in particolare per Gaio Fabricio Luscino, un console romano noto per la sua integrità morale. Dal punto di vista etimologico viene ricondotto già dall’antichità al latino faber, “fabbro”, “artefice”, ma è anche possibile che questa sia una paretimologia, e che ilabbia in realtà ignote origini etrusche. Ilvenne ripreso a livello popolare a partire dal Tardo medioevo-Rinascimento ed è, da allora, piuttosto comune. In Italia è diffuso specialmente nel Nord e nel Centro, mentre è più raro al Sud. In Germania la forma Fabricius è relativamente diffusa come cogpoiché veniva impiegata, nel Rinascimento, per tradurre il tedesco Schmidt. A oggi nel nostro Paese ilè in calo: nel 2020 sono stati chiamati ...