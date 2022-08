Elezioni: ultime ore per le liste, partiti tra polemiche e rinunce (Di lunedì 22 agosto 2022) - Alle 20 di oggi scade il termine per il deposito dei nomi da inserire nelle liste elettorali. La coalizione guidata dal Pd schiera Bobo Craxi nel collegio uninominale di Palermo. Fratelli d'Italia ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 agosto 2022) - Alle 20 di oggi scade il termine per il deposito dei nomi da inserire nelleelettorali. La coalizione guidata dal Pd schiera Bobo Craxi nel collegio uninominale di Palermo. Fratelli d'Italia ...

