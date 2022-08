Edoardo Tavassi a Londra da Vaporidis: a cena con lui e la misteriosa fidanzata (che non si fa filmare) (Di lunedì 22 agosto 2022) A volte ritornano. Grande reunion per Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi che si sono rivisti, stavolta a Londra. Se l'erano promessi a L?Isola dei Famosi, e... Leggi su leggo (Di lunedì 22 agosto 2022) A volte ritornano. Grande reunion per Nicolasedche si sono rivisti, stavolta a. Se l'erano promessi a L?Isola dei Famosi, e...

AngoloDV : Edoardo Tavassi svela in che rapporti è con Estefania e Mercedesz #isoladeifamosi #jeru #edoardotavassi #estefania… - infoitcultura : Reunion di Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis dopo l’Isola. La frecciatina - tuttopuntotv : Reunion di Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis dopo l’Isola. La frecciatina #isola #IsoladeiFamosi #EdoardoTavassi… - zazoomblog : Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi la reunion dopo L’Isola - #Nicolas #Vaporidis #Edoardo #Tavassi - zazoomblog : Isola 16 reunion londinese per Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis (che lancia una frecciatina a chi non credeva ne… -