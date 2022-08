Doccia gelata Juve | la notizia spiazza i tifosi prima della Sampdoria

(Di lunedì 22 agosto 2022) Lantus ha deciso di rimandare la stretta per un rinforzo tanto atteso a dopo la gara con la. Congelando una trattativa. Lantus ha cominciato la stagione 2022/2023, che per molti dovrebbe essere quella del riscatto dopo due tornei vissuti quasi nell’anonimato, con il piglio giusto. Il netto 3-0 rifilato al Sassuolo ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

ilgattoromy1 : RT @ANNAQuercia: Sondaggi, doccia gelata per Letta e compagni: i voti di sinistra vanno a Conte -

CalcioInPillole

dunque per la Roma, che perde il suo acquisto più prestigioso dopo quello di Dybala: Mourinho dovrà essere bravo a inventarsi qualcosa già da stasera, anche perché i grigiorossi hanno ...ROMA -in casa Roma, con José Mourinho che perde uno dei rinforzi più importanti arrivati dal mercato. A fermarsi Georginio Wijnaldum, 31enne centrocampista francese arrivato dal Paris Saint - ... Toronto, doccia gelata per Insigne e compagni: il presidente si indispettisce Grande sfortuna per il centrocampista olandese, che ha rimediato un problema serio dopo una seduta a Trigoria.ROMA - Doccia gelata in casa Roma, con José Mourinho che perde uno dei rinforzi più importanti arrivati dal mercato. A fermarsi Georginio Wijnaldum, 31enne centrocampista francese arrivato dal Paris S ...