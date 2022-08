(Di lunedì 22 agosto 2022) Il dirigente scolastico, annualmente, anche per quest’anno appena trascorso (il-2022), deve provvedere alladeia tutto il personale coinvolto per attività da retribuire con il MOF (sia docenti che personale ATA). Il DS sulla base dell’approvazione del PTOF, del Programma Annuale, della comunicazione di assegnazione risorse disposta dal MIUR relativa al Fondo L'articolo .

orizzontescuola : Decreto di liquidazione compensi MOF a.s. 2021/22 - MovimentoEtico : Opposizione dell’avvocato al decreto di liquidazione dei compensi e documentazione da produrre - bianconerodoc10 : RT @Pasky973: #Depay ?? 5 milioni netti peseranno sul nostro bilancio grazie al decreto crescita, lui percepirà circa 7 o 7,5 ml... circa...… - bigwalalla : RT @Pasky973: #Depay ?? 5 milioni netti peseranno sul nostro bilancio grazie al decreto crescita, lui percepirà circa 7 o 7,5 ml... circa...… - Gaetano108 : RT @Pasky973: #Depay ?? 5 milioni netti peseranno sul nostro bilancio grazie al decreto crescita, lui percepirà circa 7 o 7,5 ml... circa...… -

ANCI LOMBARDIA

1 deldirettoriale 8 agosto 2022; Trattasi di enti non commerciali ma costituiti sotto ... devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in...Non va dimenticato, infine, quel 2% della decrontribuzione stabilito tramite ilAiuti - bis ... Dalla piattaforma NoiPa , sistema di elaborazione,e consultazione degli stipendi del ... Decreto liquidazione contributo 2021 assunzione assistenti sociali e prenotazione risorse 2022 Il Messaggero riporta il caso di un ex dipendente del ministero di Giustizia che, andato in pensione nel 2018, non ha ancora ricevuto il proprio Tfr. Si tratta di un caso isolatoI dipendenti pubblici possono chiedere alle banche convenzionate un prestito anticipato fino a 45 mila euro del loro Tfs-Tfr, ma con la salita dei tassi aumentano gli interessi ...