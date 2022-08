Come pulire i cuscini con il bicarbonato: ecco perchè devi farlo (Di lunedì 22 agosto 2022) In casa abbiamo molti oggetti di cui usufruiamo. Se ci pensate bene, tra questi i più utilizzati sono i cuscini. Quadrati, tondi, rettangolari e colorati: li usiamo in salotto per abbellire la casa e in camera da letto sono essenziali per il nostro riposo notturno. Se i cuscini non vengono lavati e disinfettati con una certa frequenza, diventano l’ambiente ideale per acari e batteri nocivi alla salute. A tutti sarà capitato di rimuovere le fodere e trovare quei fastidiosi aloni gialli. Queste macchie sono spiacevoli alla vista, e danno l’impressione che il cuscino non sia stato lavato per un po’ di tempo. Ci sono diverse ragioni per la quale i cuscini ingialliscono. Perché i cuscini ingialliscono? In primo luogo, è da puntare il sudore, il quale riesce a penetrare gli strati di tessuto, ingiallendo col tempo, i ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 22 agosto 2022) In casa abbiamo molti oggetti di cui usufruiamo. Se ci pensate bene, tra questi i più utilizzati sono i. Quadrati, tondi, rettangolari e colorati: li usiamo in salotto per abbellire la casa e in camera da letto sono essenziali per il nostro riposo notturno. Se inon vengono lavati e disinfettati con una certa frequenza, diventano l’ambiente ideale per acari e batteri nocivi alla salute. A tutti sarà capitato di rimuovere le fodere e trovare quei fastidiosi aloni gialli. Queste macchie sono spiacevoli alla vista, e danno l’impressione che il cuscino non sia stato lavato per un po’ di tempo. Ci sono diverse ragioni per la quale iingialliscono. Perché iingialliscono? In primo luogo, è da puntare il sudore, il quale riesce a penetrare gli strati di tessuto, ingiallendo col tempo, i ...

paulus313 : @LegaSalvini Per pulire l'Italia, dovremmo cominciare dai razzisti come voi - vittorioiii08 : @BrandauerLudwig i verdi hanno solo causato i tanti vari disastri...come non pulire i letti dei fiumi e fiumi di cazzate senza senso... - maxvanhorton : @lauraboldrini Sull'ukraina stuprata da un nero a Piacenza? Non ti piace come notizia? Le città italiane sono piene di feccia! Serve PULIRE! - francaria80 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Ma parlate proprio voi che avete deluso tutte le norme che avevate messo per pulire la… - TizyanaAzzurra : drittesullarete: - Come pulire tappeti e moquette -