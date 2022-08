Come aggiungere la firma digitale su un PDF (Di lunedì 22 agosto 2022) Su PC, smartphone o tablet è possibile disegnare la propria firma in formato elettronico (disegnando con il dito o con una penna capacitiva) e realizzare così dei documenti firmati semplici senza troppi problemi. Se però i documenti che riceviamo richiedono un livello di firma a livello legale non possiamo limitarci a firmare con una pennina o con il dito, ma dovremo firmare i documenti con una firma digitale, ossia applicando sul documento un certificato che assicura della nostra identità. La firma digitale è fondamentale per gli imprenditori e i commercialisti che inviano documenti alla Camera del commercio locale, visto che ormai tutte accettano documenti in formato digitale solo se è apposta la ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 22 agosto 2022) Su PC, smartphone o tablet è possibile disegnare la propriain formato elettronico (disegnando con il dito o con una penna capacitiva) e realizzare così dei documentiti semplici senza troppi problemi. Se però i documenti che riceviamo richiedono un livello dia livello legale non possiamo limitarci are con una pennina o con il dito, ma dovremore i documenti con una, ossia applicando sul documento un certificato che assicura della nostra identità. Laè fondamentale per gli imprenditori e i commercialisti che inviano documenti alla Camera del commercio locale, visto che ormai tutte accettano documenti in formatosolo se è apposta la ...

