Cangemi (Unione Popolare): "Bianchi racconta ancora favole"

"La condizione di ministro dimissionario, in carica per gli affari correnti, non ha consigliato maggiore cautela nelle dichiarazioni al ministro Bianchi. Così dobbiamo riascoltare in queste ore le rassicurazioni che già risuonarono nell'agosto dell'anno scorso: a settembre regolare partenza dell'anno scolastico, tutte le cattedre coperte".

