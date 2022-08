Borussia Monchengladbach, interesse per Weigl (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto riportato da kicker, il Borussia Monchengladbach si sarebbe interessato a Weigl del Benfica. Il giocatore ex Dortmund è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto riportato da kicker, ilsi sarebbe interessato adel Benfica. Il giocatore ex Dortmund è...

sportli26181512 : B. M\'gladbach-Hertha BSC: video, gol e highlights: Nella sfida valevole per la terza giornata della Bundesliga, il… - DIRETTADCM : Due vittorie e un pareggio: il Borussia Monchengladbach è momentaneamente (probabilmente solo per 1/2 notti) primo… - sportli26181512 : Bundesliga, LIVE Borussia Monchengladbach-Hertha Berlino alle 20:30: Nel venerdì di calcio internazionale, scende i… - BetItaliaWeb : ??????Pronostici Bundesliga 3a giornata: altra passeggiata per il Bayern Monaco contro il Bochum? Il Bayern gioca in… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Borussia Monchengladbach vs Hertha Berlino – pronostico e possibili formazioni #bundesliga #19agosto -