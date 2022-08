Ancoraggi selvaggi a Procida | 35 sanzioni

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia Costiera diha rafforzato in questo periodo l’attività di controllo lungo il litorale di giurisdizione, finalizzata alla verifica del rispetto della normativa a tutela dell’ambiente e della balneazione. Il personale dell’Ufficio Circondariale marittimo ha presidiato tutto il litorale di giurisdizione, con particolare riguardo agli specchi d’acqua che ricadono nel Regno di Nettuno: 35 leinflitte, per un ammontare superiore ai 12mila euro, perall’interno dell’area marina protetta, nelle zone di mare riservate alla balneazione e nelle zone interdette in forza di provvedimenti dell’amministrazione comunale e della stessa Guardia Costiera perché soggette a rischio frana. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni nell’ambito ...

'Complice il numero sempre più elevato di natanti e imbarcazioni in circolazione lungo le nostre coste purtroppo questa estate si è assistito ad una certa recrudescenza diall'...Negli ultimi cinque anni la Posidonia oceanica, una delle piante più importanti dell'ecosistema marino, è stata danneggiata daglidelle barche in sosta. Da ora in poi, nell'Amp (area marina protetta) Isola delle Femmine - Capo Gallo, la flora dei fondali sarà maggiormente garantita grazie all'installazione dei ... PROCIDA. LOTTA AGLI ANCORAGGI SELVAGGI, 35 LE SANZIONI ELEVATE DALLA GUARDIA COSTIERA per ancoraggi selvaggi all'interno dell'area marina protetta, nelle zone di mare riservate alla balneazione e nelle zone interdette in forza di provvedimenti dell'amministrazione comunale e della ...A Procida è lotta agli ancoraggi selvaggi. La Guardia Costiera locale, sotto il comando del Tenente di Vascello Stefano Cocciolo, nell’ultima settimana ha elevato ben 35 sanzioni per ancoraggi ...