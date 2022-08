Ancora un colpo di Eni a Cipro. Ma Starace (Enel) avvisa Roma (Di lunedì 22 agosto 2022) Eni piazza un altro colpo che proietta l’Italia verso un futuro all’insegna dell’emancipazione dalle forniture di Mosca, proprio quando sull’Europa si allungano le ombre di un inverno con poco gas e razionamenti in vista. Il Cane a sei zampe, mentre il prezzo del gas ha raggiunto un massimo di oltre i 288 euro per megawattora in Europa per via del nuovo blocco del Nord Stream 1 programmato dal 31 agosto fino al 2 settembre, ha annunciato la scoperta nel pozzo Cronos-1, nel blocco 6, a circa 160 chilometri al largo dell’isola di Cipro, in una profondità d’acqua di 2.287 metri. Il blocco è operato da Eni Cyprus con una quota del 50%. TotalEnergies è partner con il restante 50%. Le stime preliminari indicano circa 2,5 trilioni di piedi cubi di gas, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con una ulteriore esplorazione da parte del ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) Eni piazza un altroche proietta l’Italia verso un futuro all’insegna dell’emancipazione dalle forniture di Mosca, proprio quando sull’Europa si allungano le ombre di un inverno con poco gas e razionamenti in vista. Il Cane a sei zampe, mentre il prezzo del gas ha raggiunto un massimo di oltre i 288 euro per megawattora in Europa per via del nuovo blocco del Nord Stream 1 programmato dal 31 agosto fino al 2 settembre, ha annunciato la scoperta nel pozzo Cronos-1, nel blocco 6, a circa 160 chilometri al largo dell’isola di, in una profondità d’acqua di 2.287 metri. Il blocco è operato da Eni Cyprus con una quota del 50%. TotalEnergies è partner con il restante 50%. Le stime preliminari indicano circa 2,5 trilioni di piedi cubi di gas, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con una ulteriore esplorazione da parte del ...

