Amiche da giovanissime, dal 2019 sono anche parenti e nonne dello stesso nipotino. Ma come stanno davvero le cose tra loro? Entrambe classe 1957, Carolina di Monaco e Carole Bouquet hanno molto in comune. Tra tragedie d'amore, passione per la moda e parentela, ecco cosa condividono e, soprattutto, quanto vanno d'accordo (foto: IPA) Dal 29 giugno 2019, giorno del matrimonio tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, Carolina di Monaco e Carole Bouquet sono diventate consuocere. Ad aver unito le due, però, non c'è solo l'amore tra i rispettivi figli ma anche la nascita, nel 2018, di Balthazar, il nipotino in comune. C'è chi si chiede, però, come stiano davvero le cose tra la principessa monegasca e la celebre attrice francese. Nonostante la parentela acquisita, infatti, molti si domandano se le due si amino o si odino. Se vadano d'accordo davvero o si sopportino solo in

