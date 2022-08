Sondrio, salvano cerbiatto e poi lo adottano: "Aiutateci, vogliono portarcelo via" (Di domenica 21 agosto 2022) La storia di questo giovane cervo comincia due anni fa, quando Giovanni Del Zoppo lo trovò appena nato in un bosco della Valmalenco e decise di prendersene cura con la sua famiglia. A settembre, però, l’animale verrà prelevato dalla Polizia provinciale di Sondrio. La famiglia adottiva di “Bambi” - così lo hanno chiamato - ora è disperata. Qualcuno, passando in questo luogo vicino alla strada che d’inverno porta gli sciatori sulle piste del comprensorio di Chiesa in Valmalenco-Palù e d’estate gli escursionisti lungo i sentieri di montagna, deve avere visto e segnalato. La fauna selvatica - come prevedono le norme per la tutela delle specie non domestiche - non può essere ridotta in cattività. Leggi su tg24.sky (Di domenica 21 agosto 2022) La storia di questo giovane cervo comincia due anni fa, quando Giovanni Del Zoppo lo trovò appena nato in un bosco della Valmalenco e decise di prendersene cura con la sua famiglia. A settembre, però, l’animale verrà prelevato dalla Polizia provinciale di. La famiglia adottiva di “Bambi” - così lo hanno chiamato - ora è disperata. Qualcuno, passando in questo luogo vicino alla strada che d’inverno porta gli sciatori sulle piste del comprensorio di Chiesa in Valmalenco-Palù e d’estate gli escursionisti lungo i sentieri di montagna, deve avere visto e segnalato. La fauna selvatica - come prevedono le norme per la tutela delle specie non domestiche - non può essere ridotta in cattività.

