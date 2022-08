Serie A, la MOVIOLA LIVE: Orsolini segna in fuorigioco e si fa espellere per gamba altissima (Di domenica 21 agosto 2022) Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA nella domenica del secondo turno di Serie A: sotto i riflettori Napoli-Monza, Empoli-Fiorentina... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Di seguito la rasdegli episodi danella domenica del secondo turno diA: sotto i riflettori Napoli-Monza, Empoli-Fiorentina...

Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - sportface2016 : #BolognaVerona, espulso #Orsolini: scomposto con la gamba alta su #Hongla - sportface2016 : MOVIOLA - #AtalantaMilan, #Hateboer duro su #Leao: chiesto il rosso, per Maresca è solo giallo - sportface2016 : #EmpoliFiorentina, la moviola: rigore negato su #Sottil per un precedente fallo di mano - sportface2016 : #NapoliMonza, proteste degli azzurri per un possibile rigore per mani in area di #Ranocchia: il Var non interviene -