Scontro frontale tra auto e moto: muore Alessandro, 39 anni. Stava andando ad aprire il suo negozio (Di domenica 21 agosto 2022) Almè. Mancano una manciata di minuti alle 15.30 di sabato 20 agosto quando lungo via Antonio Locatelli ad Almè, la provinciale che collega Bergamo con la Valle Brembana, si sente un botto fortissimo. I residenti della zona escono e con altri automobilisti chiamano i soccorsi. La scena è terribile. I rottami di una moto di grossa cilindrata sono accartocciati accanto ad una vettura che si è ribaltata ed ora è appoggiata su un fianco. Sul posto arrivano due ambulanze e un’automedica, due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e i carabinieri della vicina stazione di Petosino e altri da Zogno. Il giovane motociclista respira con affanno, i medici tentano il tutto per tutto. Lo rianimano per venti minuti poi devono arrendersi di fronte alla morte. La vittima è Alessandro Musitelli, 39 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 agosto 2022) Almè. Mancano una manciata di minuti alle 15.30 di sabato 20 agosto quando lungo via Antonio Locatelli ad Almè, la provinciale che collega Bergamo con la Valle Brembana, si sente un botto fortissimo. I residenti della zona escono e con altrimobilisti chiamano i soccorsi. La scena è terribile. I rottami di unadi grossa cilindrata sono accartocciati accanto ad una vettura che si è ribaltata ed ora è appoggiata su un fianco. Sul posto arrivano due ambulanze e un’medica, due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e i carabinieri della vicina stazione di Petosino e altri da Zogno. Il giovaneciclista respira con affanno, i medici tentano il tutto per tutto. Lo rianimano per venti minuti poi devono arrendersi di fronte alla morte. La vittima èMusitelli, 39 ...

